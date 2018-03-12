Культура

Прощание с Табаковым пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова

Есть обновление от 19:44

Худрука МХТ имени Чехова похоронят на Новодевичьем кладбище

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Церемония прощания с худруком МХТ имени Чехова Олегом Табаковым состоится в четверг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра в понедельник.

"Прощание пройдет 15 марта в МХТ им. Чехова", - сказали в театре.

Как добавил в твиттере мэр Москвы Сергей Собянин, по просьбе супруги Табакова, представителей театрального сообщества и министра культуры артиста решено похоронить на Новодевичьем кладбище.

Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни.

Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове. Окончил Школу-студию МXАТ в 1957 году. В 1956 году он стал одним из основателей и ведущиx актеров Московского театра "Современник". Дебютировал на сцене в роли студента Миши в спектакле "Вечно живые". В 1971-1976 годах был директором этого театра.

В 1983 году принят в труппу Московского Xудожественного театра, где дебютировал в роли Сальери в "Амадее". В июне 2000 года стал художественным руководителем МXТ имени Чеxова, с января 2004 года исполнял и обязанности директора театра.

В кино Табаков дебютировал в роли Саши в фильме Михаила Швейцера "Саша вступает в жизнь" (1956). Всего в театре, в кино, на радио и телевидении сыграл около 200 ролей.

Среди основных работ в кино: "Шумный день" (1960); "Чистое небо" (1961), "Война и Мир" (1967); "Гори, гори, моя звезда" (1969); "Король-олень" (1969), "Достояние республики" (1972), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Двенадцать стульев" (1976), "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977); "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (Международный приз фестиваля в Бостоне за лучшую мужскую роль 1980 года) (1979); "Открытая книга" (1979), "Полеты во сне и наяву" (1983); "Мэри Поппинс, до свиданья!" (1983), "После дождичка в четверг" (1985), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Очи черные" (1987), "Тени" (1991); "Ширли-Мырли" (1995); "Московские каникулы" (1995); "Сирота казанская" (1997); "Президент и его внучка" (2000); "Статский советник" (2005); "Андерсен. Жизнь без любви" (2006), "Мелодия для шарманки" (2008), "Поклонница" (2012), "Тот еще Карлосон" (2012), "Вечное возвращение" (2012) и другие.

В 1986-2000 годах Табаков был ректором Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса. В 1987 году в Москве официально открылась театр- студия под руководством Табакова, получившая название "Табакерка". В 2009 году была открыта Московская театральная школа Олега Табакова.

Табаков - народный артист СССР, лауреат Госпремий СССР и РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Ушел из жизни Олег Табаков

13 фотографий
Актер, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков в сцене из спектакля &quot;Дракон&quot; режиссера Константина Богомолова. 2017 год.Игорь Верник и Олег Табаков на сцене МХТ им. А.П. Чехова. 2017 год.Актер Олег Табаков в роли Старейшины во время съемок фильма &quot;Тот еще Карлосон!&quot; режиссера Андреасяна. 2011 год.Сергей Безруков и Олег Табаков в сцене из спектакля &quot;Безумный день, или Женитьба Фигаро&quot;. 2009 год.С Эмилией Спивак в сцене из фильма &quot;Статский советник&quot; по роману Бориса Акунина. 2005 год.Олег Табаков и Марина Зудина. 1994 год.
Актер, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков в сцене из спектакля &quot;Дракон&quot; режиссера Константина Богомолова. 2017 год.
Теги: Олег Табаков
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