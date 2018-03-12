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Культура

Директор "Современника" дал объяснения по поводу скандального выступления Ефремова в Самаре

К спектаклю "Не становись чужим" не были подготовлены ни сцена, ни зрители, а сам актер отвечал им в образе своего героя, считает Игорь Попов

Директор "Современника" дал объяснения по поводу скандального выступления Ефремова в Самаре
Актер Михаил Ефремов (слева) в сцене из спектакля "Не становись чужим"
Фото: ТАСС, Стоян Васев

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Директор "Современника" Игорь Попов считает, что к инциденту с участием актера Михаила Ефремова в самарском Театре оперы и балета, получившем широкую огласку в соцсетях, привела неготовность зрителя к необычному жанру постановки, а также технические характеристики сцены, не предназначенной для драматических спектаклей.

"Главной ошибкой было везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль. Премьера "Не становись чужим" состоялась в Москве в январе этого года, то есть полтора месяца назад. К тому же эта конкретная постановка требует серьезной подготовки зрителя, предварительной работы с публикой, в ходе которой было бы объяснено, какого рода произведение им предстоит увидеть", - сказал Попов, чьи слова цитирует пресс-служба театра.

Это, судя по всему, не была сделано ни пиар-службой театра, ни сотрудниками принимающей нас на гастролях компании, читает он.

"И пьеса Пинтера, и постановка Газарова, осуществленная в жанре черной комедии, а порой и гиньоля (сценические приемы, основой которых является изображение различных преступлений, злодейств, избиений, пыток и т.д. - ИФ), требуют определенной подготовки", - отметил директор "Современника".

По его словам, на афише спектакля сделанной для Самары, был размещен крупный план Ефремова в образе его персонажа Макса - "очень старого человека, к тому же малосимпатичного". "Таким образом мы пытались дать понять, что ждать от спектакля появления Михаила в привычном образе веселого и обаятельного человека не стоит. К сожалению, этого оказалось недостаточно, и вины театра я в данном случае не отрицаю. Но зритель, очевидно, ожидал увидеть совсем другое", - посетовал Попов.

Директор напомнил, что в Самаре театр дал два спектакля: в первый день - "Не становись чужим", а на следующий - "Пять вечеров". "Никаких претензий ни в соцсетях, ни у журналистов ко второму спектаклю не было. Он прошел идеально, я сам читал хорошие отзывы зрителей", - отметил Попов.

Кроме того, добавил директор театра, сцена любого оперного театра - не лучшее пространство для показа драматических спектаклей, "требуется подзвучка для того, чтобы всему залу было слышно все, что говорят на сцене".

"В силу целого ряда обстоятельств на первом спектакле ее не было, что тоже является виной театра, и мы ее признаем. И хотя каждый из участников спектакля - а все они профессиональные артисты с большим опытом и хорошо поставленными голосами - старались как можно громче подавать текст, ни одного из них не было хорошо слышно, особенно тогда, когда, следуя поставленной режиссером мизансцене, они должны были произносить текст не напрямую в зал, а в сторону или отвернувшись от него", - пояснил директор "Современника".

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По его мнению, "физическая невозможность услышать все, что говорят на сцене, помноженная на незнакомую сложную пьесу и эксцентричный рисунок ролей, вызвали волнение в зрительном зале и многочисленные, не всегда доброжелательные, реплики, призывающие артистов говорить громче".

"Это и сподвигло Михаила Ефремова ответить на крики из зрительного зала, причем сделать это не от себя лично, а в образе своего героя Макса, персонажа, как я уже говорил, малоприятного. Безусловно, опытному артисту не стоило этого делать. Печально, что Михаилу Олеговичу не удалось справиться с этой ситуацией", - отметил Попов.

"Как бы там ни было, факт остается фактом: пусть и в конфликтной ситуации, но спектакль состоялся, он был доигран до конца и значительной частью зрителей был понят", - заключил директортеатра.

От лица коллектива он выразил сожаление по поводу произошедшего инцидента и надежду, что спектаклем "Пять вечеров" "Современник" смог исправить негативное впечатление от гастролей театра.

Скандал в Самаре

В пресс-службе "Современника" напомнили, что 7 марта 2018 года на гастролях "Современника" в Самаре, которые проходили на сцене Театра оперы и балета, имел место инцидент, получивший широкую огласку сначала благодаря пользователям социальных сетей, а потом и публикациям в официальной прессе.

Игрался спектакль "Не становись чужим", в основе которого пьеса "Возвращение домой" Гарольда Пинтера, известного английского драматурга, лауреата Нобелевской премии. Спектакль поставил Сергей Газаров, в ролях - Михаил Ефремов, Владислав Ветров, Иван Стебунов, Дмитрий Смолев, Илья Древнов, Елена Плаксина.

Согласно версии, изложенной в социальных сетях, спектакль был практически сорван (хотя и доигран до конца). Причина этому, по мнению пишущих, в том, что артистов не было слышно, из зала неоднократно выкрикивали, что нужно говорить громче. В ответ на это исполнитель главной роли Ефремов вступил в прямой диалог с залом.

Теги: Михаил Ефремов, Современник, Самара
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