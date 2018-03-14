Режиссер фильма "Мэри Поппинс, до свидания" Квинихидзе скончался в Петербурге

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Кинорежиссер Леонид Квинихидзе скончался в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни, сообщила пресс-служба киностудии "Ленфильм" в среду.

"Леонид Александрович скончался вчера в Покровской больнице на 81-м году жизни. Человек, обладающий несравненным талантом создавать доброе и жизнеутверждающее кино, останется в нашей памяти на века", - говорится в сообщении.

Союз кинематографистов России также выразил соболезнования родным и близким режиссера.

"13 марта 2018 г. на 81-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера театра и кино, Заслуженного деятеля искусств России Квинихидзе Леонида Александровича", - говорится в сообщении , размещенном на сайте Союза в среду.

Квинихидзе родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде, в 1961 году окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Он снимал хроникальные фильмы на Центральном телевидении, Центральной студии документальных фильмов и студии "Ленкинохроника".

Также Квинихидзе работал режиссером-постановщиком на киностудии "Ленфильм", главным режиссером, художественным руководителем Московского Государственного театра "Мюзик-холл", а впоследствии Крымского, Санкт-Петербургского и Хабаровского музыкальных театров.

Наибольшую известность Квинихидзе принесли его музыкальные фильмы: "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "31 июня", "Шляпа" и "Мэри Поппинс, до свидания".