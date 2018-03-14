Что произошло за день: среда, 14 марта

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о жестких ответных мерах в отношении России из-за "дела Скрипаля". Из страны будут высланы 23 российских дипломата, кроме того, решено приостановить контакты с Москвой на высоком уровне. Решение Лондона в МИД РФ расценили как "беспрецедентно грубую провокацию". Какие ответные меры будут приняты в отношении Лондона, пока не сообщается.

- Депутаты Бундестага избрали лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии в четвертый раз подряд.

- Кандидаты в президенты России в ходе дебатов на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) довели Ксению Собчак до слез, не давая ей возможности высказаться.

- Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о запрете выступлений украинских спортсменов в любых соревнованиях, которые проводятся на территории России.

- Россельхознадзор отказался от идеи ввести запрет на поставки в Россию молочной продукции из Белоруссии.

- Строители будут готовы сдать автомобильную часть Крымского моста после 9 мая, пообещал руководитель компании "Стройгазмонтаж" (генеральный подрядчик строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг.

- Режиссер фильмов "Мэри Поппинс, до свидания" и "Соломенная шляпка" Леонид Квинихидзе скончался в Петербурге.

- Видеохостинг YouTube будет добавлять к роликам с конспирологическим контентом ссылки на статьи в "Википедии" об освещаемом предмете.