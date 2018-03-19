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Культура

Полторы сотни графических работ Малевича передали в дар Русскому музею

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Коллекция Русского музея пополнилась графическими работами художника Казимира Малевича, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея в понедельник.

"В этом году Русский музей получил в дар от Нины Николаевны Суетиной, дочери художника Николая Суетина, часть коллекции графики художников русского авангарда, среди них работы Лепорской, Рождественского, Суетина, Юдина, Чашника и более 160 графических работ Малевича", - сказали в музее.

В конце 2018 - начале 2019 годов в Русском музее запланирована отдельная выставка из графических работ Малевича. Остальной дар планируется показать публике к 125-летию со дня подписания указа о создании музея, в 2020 году, отметили в пресс-службе.

Теги: Санкт-Петербург, Русский музей
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