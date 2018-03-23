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Культура

Сергей Женовач возглавит МХТ имени Чехова

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова, который остался без худрука после смерти Олега Табакова, возглавит основатель и руководитель "Студии театрального искусства" Сергей Женовач, сообщил министр культуры Владимир Мединский.

"Решение (о назначении Женовача - ИФ) принято, приказ (о назначении) я подпишу сегодня, он будет датирован 23 апреля, это первый день после 40 дней (со смерти Табакова - ИФ)", - сказал Мединский в ходе совещания с руководителями ведущих театров в пятницу.

Министр добавил, что встреча с труппой произойдет не завтра, "по мере созревания", так как Женовач сообщил, что ему нужно хотя бы 10 дней, чтобы "выйти с предложениями".

Глава СТИ Женовач сообщил, что "для него это (предложение возглавить МХТ - ИФ) очень неожиданно".

"Мне кажется правильным 40 дней выдержать, тем более, что заряжены спектакли, достойные режиссеры, с которыми любой театр мечтает сотрудничать. Мне кажется, что я буду заходить - смотреть, мне нужно посмотреть спектакли, пообщаться с людьми и потихонечку верстать новый сезон", - сказал Женовач.

Со своей стороны Мединский просил всех коллег Женовача "все слова, которые здесь прозвучали в поддержку, (обратили к) Сергей Васильевичу".

"То, что он не рвется к власти, это хорошо для министерства. Я бы, честно говоря, боялся, если бы он рвался к власти, говорил: я завтра, немедленно, придет команда - всех уволит, всех назначит, - вот это было бы довольно удивительно слышать", - отметил Мединский.

Он просил всех участников совещания помогать и поддерживать нового худрука МХТ Чехова, в частности, председателя Союза театральных деятелей (СТД) Александра Калягина.

"Безусловно", - ответил глава СТД.

Бессменный на протяжении долгих лет худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни в Москве после продолжительной болезни.

Советский и российский театральный режиссер, педагог, профессор Сергей Женовач родился 15 мая 1957 года в Потсдаме (ГДР). Основатель и художественный руководитель театра "Студия театрального искусства" с 2005 года.

Женовач является заслуженным деятелем искусств РФ и лауреатом Государственной премии РФ.

Лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска", премии имени Станиславского, московской премии Союза театральных деятелей России "Гвоздь сезона", премии имени Товстоногова "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

Является профессором Российского университета театрального искусства (ГИТИС).

В качестве режиссера работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной и Московском драматическом театре "Человек".

Поставил более 30 спектаклей.

Теги: МХТ имени Чехова, Сергей Женовач
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