Сергей Женовач назвал неожиданным предложение возглавить МХТ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Новый худрук театра МХТ им.Чехова Сергей Женовач, руководящий "Студией театрального искусства" сообщил, что предложение возглавить МХТ стало для него полной неожиданностью, но мнение коллег сыграло свою роль, за что он им очень благодарен.

"Для меня это предложение было неожиданным. (...) Это был вторник, в час дня я разговаривал у министра, на следующий день в шесть вечера я должен был дать ответ, и вчера мне позвонили и сказали прийти в белой рубашке - и я познакомлюсь с директором (врио директора МХТ Юрий Кравец - ИФ), а тут оказалась вот такая история", - сказал Женовач журналистам в пятницу.

"Ситуация непростая, и это всегда, когда происходят перемены, изменения. И самое главное - я очень благодарен коллегам, которые как-то в чем-то мои сомнения не рассеяли, а наоборот как-то их подкрепили, и дали энергию, чтобы как-то (поступить) по-своему, по-другому",- отметил он.

Он пояснил, что "то, что рядом (на совещании в пятницу - ИФ) сидели люди, которых уважаешь, у которых учился, и когда они тебе говорят какие-то слова, чувствуешь, что есть понимание, есть понимание, и это даёт силы".

"Есть люди, есть судьбы, здесь нужно быть очень внимательным и осторожным, чтобы раскрыть потенциал тех людей, которые есть в театре, ну а дальше это должно быть развитие",- сказал он, отвечая на вопрос о планах в МХТ.

"Мы верим в организацию, продолжение и развитие идей "Художественного Общедоступного театра" (название МХТ до 1902 - ИФ)",- подчеркнул он.

Режиссер отметил, что так как в должность он вступит де-юре только 23 апреля, у него "есть время, чтобы разобраться", так как "здесь нужно спокойствие, эволюционный путь", так как "есть память большого мастера".

Сергей Женовач добавил, что в последнее время судьба у него складывается интересно. "Я получаю большое удовольствие и радость, работая, сочиняя спектакли (в "Студии театрального искусства"), и как-то так все, вроде, спокойно, и вдруг возникает такое предложение (...), а обдумывать можно было только сутки", - поделился Женовач.

Режиссер признался, что в эти сутки он все-таки "немножко спал".

Он пока не собирается уходить из своей "Студии театрального искусства", но не обещает, что какого-то слияния не будет. "Студия (СТИ) остается автономной, это авторский театр, а это - Московский художественный театр, поэтому никакого (слияния) не будет",- сказал Сергей Женовач.

Новый худрук, отвечая на вопрос, является ли для него символичным, что он будет сидеть в кабинете, где работал Олег Табаков, сказал: "В этом кабинете был Олег Николаевич (Ефремов - ИФ), потом там сидел Олег Палыч. Если будет другое помещение, я могу другой кабинет взять". "Мне кажется, (надо) сохранить гримерку Олега Павловича, он все-таки артист",- добавил он.

По его словам, несмотря на то, что в СТИ он был и тем, и другим, в МХТ он будет выполнять только функции худрука, а директором театра будет кто-то другой.

"Я думаю, будет директор, который будет этим заниматься. Здесь есть кандидатуры, тут больше вопрос - Владимиру Ростиславович (Мединскому - ИФ), такой сложный",- сказал Сергей Женовач.

Как сообщалось, министр культуры Владимир Мединский после совещания с руководителями ведущих театров принял решение о назначении Женовача на пост худрука МХТ им.Чехова, который вступит в силу 23 апреля, в первый день после 40 дней со дня смерти многолетнего бессменного главы театра Олега Табакова.