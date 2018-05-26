В Третьяковской галерее рассказали о степени повреждения пострадавшей картины Репина

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Картине Репина "Иван Грозный и сын его Иван", также известной как "Иван Грозный убивает своего сына", в Третьяковской галерее нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, повредившего картину Репина в "Третьяковке" - он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно.

"Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное - изображения лиц и рук царя и царевича - не пострадали", - сообщили "Интерфаксу" в ГТГ.

По окончании первичных оперативно-следственных мероприятий, реставраторы музея провели неотложные аварийные работы. Были извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего "работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея".

A post shared by Вселенная искусства.💫 (@vselennaya_iskusstva) on Apr 30, 2018 at 12:33pm PDT

Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия".

На место происшествия прибыли главный хранитель, реставраторы, руководство службы безопасности музея, а также сотрудники специализированной фирмы по работе с произведениями искусства.

Генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова находится в командировке, но "владеет оперативной информацией, постоянно контактирует с сотрудниками музея по телефону, сообщает о происходящем руководству Министерства культуры РФ".

"Реставраторы Третьяковской галереи незамедлительно приступают к изучению последствий нанесенных ударов и выработке последовательной программы по восстановлению произведения. Среди первоочередных действий - проведение расширенного реставрационного совета с приглашением ведущих специалистов страны", - сказали в пресс-службе.