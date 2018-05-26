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Культура

В Третьяковской галерее рассказали о степени повреждения пострадавшей картины Репина

Есть обновление от 12:30

Вандал порвал холст в трех местах, полотно, на которое уже покушались в 1913 году, изъяли из экспозиции

В Третьяковской галерее рассказали о степени повреждения пострадавшей картины Репина
В залах Государственной Третьяковской галереи. Архивное фото
Фото: ТАСС, Игорь Носов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Картине Репина "Иван Грозный и сын его Иван", также известной как "Иван Грозный убивает своего сына", в Третьяковской галерее нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, повредившего картину Репина в "Третьяковке" - он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно.

"Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное - изображения лиц и рук царя и царевича - не пострадали", - сообщили "Интерфаксу" в ГТГ.

По окончании первичных оперативно-следственных мероприятий, реставраторы музея провели неотложные аварийные работы. Были извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего "работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея".

Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия".

На место происшествия прибыли главный хранитель, реставраторы, руководство службы безопасности музея, а также сотрудники специализированной фирмы по работе с произведениями искусства.

Генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова находится в командировке, но "владеет оперативной информацией, постоянно контактирует с сотрудниками музея по телефону, сообщает о происходящем руководству Министерства культуры РФ".

"Реставраторы Третьяковской галереи незамедлительно приступают к изучению последствий нанесенных ударов и выработке последовательной программы по восстановлению произведения. Среди первоочередных действий - проведение расширенного реставрационного совета с приглашением ведущих специалистов страны", - сказали в пресс-службе.

"Иван Грозный и сын его Иван"

Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына") была написана Ильей Репиным в 1883-1885 годы.

Она была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Ранее, более 100 лет назад, картина уже подвергалась нападению. 16 января 1913 года картина пострадала от трёх ударов ножом, которые нанёс двадцатидевятилетний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего лица изображённых художнику пришлось воссоздавать фактически заново. В реставрации участвовал и сам Илья Репин, и попечитель Третьяковской галереи, художник Игорь Грабарь.

После покушения на картину в 1913 году картина находится под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранится под стеклом.

С момента приобретения картина "Иван Грозный и сын его Иван..." постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдается на выставки.

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Теги: Москва, Третьяковская галерея, Третьяковка
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