Повредивший картину в Третьяковке вандал действовал под влиянием алкоголя

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Мужчина, повредивший картину Репина "Иван Грозный и его сын Иван" в Третьяковской галерее в Москве, рассказал, что приехал в музей специально посмотреть на картину, перед нападением выпил водки.

"Приехал посмотреть на нее (картину - ИФ), в восемь вечера зашел в буфет, хотел уже уходить, выпил сто грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло чего-то", - сказал он в ходе допроса, видео которого опубликовало МВД РФ.

На вопрос осознает ли он тяжесть своего поступка, мужчин ответил утвердительно.

В свою очередь осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что нападавший является уроженцем Воронежской области.

По его словам, постоянного места работы у мужчины нет. "В ходе расследования среди прочего будет устанавливаться степень вменяемости мужчины", - добавил собеседник агентства.

Позже осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что мужчина, повредивший картину Репина, является бездомным, на психиатрическом учете не состоял. "Нападавший является лицом без определенного места жительства, однако он не судим, на учете в психиатрических учреждениях не состоял", - рассказал собеседник агентства.

Несмотря на это, по словам источника, у 37-летнего мужчины имеются некоторые признаки неадекватности.

В пресс-службе музея в субботу сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, повредившего картину Репина в "Третьяковке" - он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Якиманка города Москвы (УВД по ЦАО) возбуждено уголовное дело.

Историческая справка:

Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына") была написана Ильей Репиным в 1883-1885 годы.

Она была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Ранее, более 100 лет назад, картина уже подвергалась нападению. 16 января 1913 года картина пострадала от трех ударов ножом, которые нанес двадцатидевятилетний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего лица изображенных художнику пришлось воссоздавать фактически заново. В реставрации участвовал и сам Репин, и попечитель Третьяковской галереи, художник Игорь Грабарь.

После покушения на картину в 1913 году картина находится под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранится под стеклом.

С момента приобретения картина "Иван Грозный и сын его Иван..." постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдается на выставки.