Башкирский театр поставил балет в честь ЧМ-2018

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Премьера балета "На футбол", посвященного предстоящему чемпионату мира по футболу в России, состоится 30 июня в Башкирском театре оперы и балета в Уфе, сообщила пресс-служба театра во вторник.

"Как искусство, идущее в ногу со временем, театр не может не реагировать на столь масштабное событие - чемпионат мира по футболу. Восьмидесятый юбилейный сезон Башкирского государственного театра оперы и балета будет закрываться... футбольным матчем", - говорится в сообщении.

Тренером "футбольной команды" театра выступил московский хореограф Алексей Ищук. Музыку к представлению написал композитор Руслан Мурсякаев (Москва). За оформление "стадиона" и костюмы участников и болельщиков отвечает художник Ирина Дерябина (Москва). Дирижер-постановщик - заслуженный деятель искусств Башкирии Герман Ким.

Театр обещает, что в спектакле "помимо погони за мячом, зрителей ожидают поистине шекспировские страсти".

Первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля года в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.