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Культура

Суд арестовал напавшую на полицейских инстаграм-модель Киру Майер

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Столичный суд арестовал до 27 июля модель Киру Майер по делу о насилии в отношении полицейских после ее конфликта с экипажем ДПС, сообщили в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что столичные следователи завели на Майер уголовное дело о насилии в отношении полицейских.

По данным СК, в конце мая экипаж ДПС остановил в центре Москвы "Мерседес" под управлением Майер - 24-летней уроженки Сарапула, лишенной водительских прав.

"Пытаясь вырвать протокол, она причинила инспектору телесные повреждения", - говорится в пресс-релизе.

Майер - популярная модель в соцсетях. Она была лишена водительских прав за оставление места ДТП. После инцидента с сотрудникам ГАИ отбыла пять суток административного ареста.

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Теги: Кира Майер
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