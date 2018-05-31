СКР проверит информацию о московских полицейских, заковавших в наручники аутиста

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Следователи проверят информацию о применении в минувшее воскресенье полицейскими силы к молодому человеку, страдающему аутизмом, сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова в четверг.

По ее словам, из опубликованного материала следует, что сотрудники полиции задержали и доставили в участок молодого человека, который вел себя на улице агрессивно. "Со слов матери, ее сын является инвалидом с детства, и сотрудники полиции применили к нему физическую силу, а также продержали его в наручниках более трех часов в камере", - добавила представитель следствия.

Ранее в столичной полиции "Интерфаксу" рассказали, что 27 мая полицейскими был задержан молодой человек, который вел себя на улице неадекватно и кричал. "Им оказался 22-летний москвич. На замечания полицейских мужчина не реагировал, в ответ бросил в сотрудников велосипед, который был при нем. Сотрудниками было принято решение доставить его в территориальный отдел полиции", - сообщили в главке. Там отметили, что мужчина оказал активное сопротивление полицейским, в связи с этим на основании требований федерального закона "О полиции" они надели на него наручники.

"В дежурной части территориального отдела полиции мужчина продолжал громко кричать и вести себя неадекватно. В отдел прибыла мать задержанного и попыталась его успокоить, однако ей это не удалось. Сотрудниками полиции было принято решение о вызове бригады скорой помощи. В 14:15 минут гражданин был передан бригаде скорой помощи и помещен в психиатрическую клиническую больницу №4 им. П.Б. Ганнушкина", - сообщили в пресс-службе.

Между тем, мать задержанного в своем аккаунте в фейсбуке заявила, что ее сына душили в отделении полиции. Осведомленный источник "Интерфакса" эту информацию опроверг. "Его не душили. Также никаких спецсредств, кроме наручников, к молодому человеку не применялось", - заявил собеседник агентства. По его словам, в психиатрической больнице молодой человек провел три дня, и "врачи оценили его состояние как крайне агрессивное".