Москва

СКР проверит информацию о московских полицейских, заковавших в наручники аутиста

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Следователи проверят информацию о применении в минувшее воскресенье полицейскими силы к молодому человеку, страдающему аутизмом, сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова в четверг.

По ее словам, из опубликованного материала следует, что сотрудники полиции задержали и доставили в участок молодого человека, который вел себя на улице агрессивно. "Со слов матери, ее сын является инвалидом с детства, и сотрудники полиции применили к нему физическую силу, а также продержали его в наручниках более трех часов в камере", - добавила представитель следствия.

Ранее в столичной полиции "Интерфаксу" рассказали, что 27 мая полицейскими был задержан молодой человек, который вел себя на улице неадекватно и кричал. "Им оказался 22-летний москвич. На замечания полицейских мужчина не реагировал, в ответ бросил в сотрудников велосипед, который был при нем. Сотрудниками было принято решение доставить его в территориальный отдел полиции", - сообщили в главке. Там отметили, что мужчина оказал активное сопротивление полицейским, в связи с этим на основании требований федерального закона "О полиции" они надели на него наручники.

"В дежурной части территориального отдела полиции мужчина продолжал громко кричать и вести себя неадекватно. В отдел прибыла мать задержанного и попыталась его успокоить, однако ей это не удалось. Сотрудниками полиции было принято решение о вызове бригады скорой помощи. В 14:15 минут гражданин был передан бригаде скорой помощи и помещен в психиатрическую клиническую больницу №4 им. П.Б. Ганнушкина", - сообщили в пресс-службе.

Между тем, мать задержанного в своем аккаунте в фейсбуке заявила, что ее сына душили в отделении полиции. Осведомленный источник "Интерфакса" эту информацию опроверг. "Его не душили. Также никаких спецсредств, кроме наручников, к молодому человеку не применялось", - заявил собеседник агентства. По его словам, в психиатрической больнице молодой человек провел три дня, и "врачи оценили его состояние как крайне агрессивное".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, СКР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
В Москве шесть человек пострадали при падении деревьев из-за ветраВ Москве шесть человек пострадали при падении деревьев из-за ветра
Среди пострадавших - два ребенкаПодробнее
 Удерживавший заложников и убивший соседа москвич арестованУдерживавший заложников и убивший соседа москвич арестован
Ранее сообщалось, что Александр Боровой признал винуПодробнее
 Одна из старейших электроподстанций Москвы признана объектом культурного наследияОдна из старейших электроподстанций Москвы признана объектом культурного наследия
Ей 114 лет, и она до сих пор работаетПодробнее
 "МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 году"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 году
"МегаФон" первым из операторов связи подписал соглашение с правительством Москвы, сообщает "Ъ"Подробнее
Собянин заявил о намерении участвовать осенью в выборах мэра МосквыСобянин заявил о намерении участвовать осенью в выборах мэра Москвы
Политик выразил надежду на то, что москвичи его поддержатПодробнее
 В Третьяковке задержали повредившего картину Репина мужчинуВ Третьяковке задержали повредившего картину Репина мужчину
Речь идет о полотне "Иван Грозный и сын его Иван", как рассказали в полиции, злоумышленник столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил ееПодробнее
 В Москве появится новый вид общественного транспортаВ Москве появится новый вид общественного транспорта
Канатная дорога, которую планируют открыть в течение трех лет, должна связать станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал"Подробнее
 Погиб один из заложников, захваченных в квартире на востоке МосквыПогиб один из заложников, захваченных в квартире на востоке Москвы
Мужчину, захватившего заложников, задержалиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов5 фото
31 мая
Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов
Товарищеский матч Австрия - Россия9 фото
31 мая
Товарищеский матч Австрия - Россия
Фотохроника 30 мая6 фото
30 мая
Фотохроника 30 мая
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреАркадий Бабченко решил стать гражданином УкраиныЭкономикаСША введут пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики с 1 июняСпортЗидан объявил об уходе из "Реала"В миреВ ЕС заинтересовались деталями спецоперации с "убийством" БабченкоВ миреЛавров пригласил Ким Чен Ына в РоссиюВ РоссииВ Госдуме поддержали инициативу о праве компаний через суд возмещать ущерб от санкций

Акцизы на топливо будут снижены уже с 1 июня

Правительством также рассматривается дополнительное снижение с 1 июля Подробнее

Главный прокурор Грузии подал в отставку на фоне протестов из-за убийства школьников

Адвокат рассказал о подозреваемом в организации покушения на Бабченко

По словам адвоката, заказчиков преступления даже не пытались искать Подробнее

Аркадий Бабченко решил стать гражданином Украины

Аркадий Бабченко решил стать гражданином УкраиныПолучить украинское гражданство ему предложила администрация президента Петра Порошенко Подробнее

ЕС приготовился к пропорциональному ответу на пошлины США на импорт стали и алюминия

СКР проверит информацию о московских полицейских, заковавших в наручники аутиста

Четыре помощника Массимо Карреры покинули ФК "Спартак"

"Единороссы" предложат запретить курение у подъездов и в коммуналках

В Нижегородской области восстановили электроснабжение после урагана

Шарапова вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

"Роснефть" предложила ввести ограничения на экспорт нефтепродуктов для стабилизации рынка

В федеральный розыск объявлен расстрелявший семью житель Ставрополья

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru