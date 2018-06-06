"Союзмультфильм" выложил третью серию нового "Простоквашино"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Союзмультфильм" на своем YouTube канале публиковал третью серию нового "Простоквашино", в которой Шарик и Матроскин должны развеселить коров, которые перестали давать молоко из-за непогоды.

"По сюжету нового эпизода в деревню Простоквашино приходят проливные дожди. Погода сказывается на настроении коров, которые перестают давать молоко. Непростую задачу - развеселить коров пытаются решить Шарик и Матроскин, пока дядя Федор занят уроками", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии во вторник.

Там напомнили, что ранее первая серия нового "Простоквашино", опубликованная 3 апреля, набрала более 14 миллионов просмотров за первые сутки. За два года планируется выпустить 30 новых серий мультфильма.