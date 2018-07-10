Новую серию "Простоквашино" посвятили борьбе Матроскина с лишним весом

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Четвертый эпизод нового "Простоквашино", посвященный попыткам кота Матроскина сбросить лишний вес, выложен во вторник на канале "Союзмультфильма" в YouTube.

По сюжету серии, герои получают посылку с разнообразными подарками. Все рады обновкам, только Матроскин немного расстроен. Модная пижама безнадежно мала, и он решает похудеть.

"К сожалению, сбросить вес оказывается не просто. Тогда Дядя Фёдор и Шарик находят верный способ решить проблему. Вера Павловна и грызун Тама-Тама тоже подключаются. В конце концов, фирменная уверенность в себе возвращается к Матроскину", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. На киностудии напомнили, что всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий легендарного мультфильма.