Говорухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Режиссер Станислав Говорухин госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в крайне тяжелом состоянии, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.

"Станислав Сергеевич был недавно госпитализирован в ЦКБ, его состояние оценивается как крайне тяжелое", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

В свою очередь пресс-секретарь режиссера Станислава Говорухина опроверг информацию о его кончине, распространенную некоторыми СМИ.

"Станислав Сергеевич живой", - сказал он "Интерфаксу" в среду.

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко также заявил, что информация о смерти Говорухина не подтвердилась. "Мы говорили с доктором", - сказал Бортко в среду в связи с появившимися в СМИ публикациями.