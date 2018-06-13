Что произошло за день: среда, 13 июня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Источник сообщил, что Станислав Говорухин госпитализирован в Центральную клиническую больницу. Пресс-секретарь режиссера опроверг информацию о его кончине, распространенную некоторыми СМИ.

- Владимир Путин подписал указы о новом составе своей администрации. Практически все чиновники, включая Дмитрия Пескова, Владислава Суркова, Сергея Кириенко и других, сохранили посты. Однако несколько человек были сняты с должностей, включая советника президента РФ по развитию интернета Германа Клименко.

- Территория республики Крым и Севастополя была отключена от энергоснабжения. Власти полуострова объяснили, что Крым и Севастополь остались без электричества из-за скачков напряжения на подстанции "Тамань" (Краснодарский край), Уже через несколько часов подача электроэнергии в Крым по энергомосту была восстановлена.

- Обыски прошли в доме у главы Серпуховского района Александра Шестуна. Источник сообщил, что Шестун задержан, однако пресс-секретарь главы Серпуховского района заявил, что тот не задержан, а доставлен в СКР для допроса. По предварительным данным, речь идет о деле о превышении должностных полномочий в 2013 году.

- Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун задержан после прошедших в его офисе обысков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

- Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги по футболу уволен со своего поста накануне старта ЧМ в России. Вместо него работать с командой будет экс-футболист мадридского "Реала" Фернандо Йерро.

- Совместная заявка США, Канады и Мексики выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года.

- Синоптики пообещали москвичам резкое потепление, которое ожидается в столичном регионе с 16 июня. Во вторник температура поднимется до 31 градуса.