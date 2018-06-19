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Культура

В Москве пройдет прощание с дирижером Рождественским

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Прощание с дирижером Геннадием Рождественским состоится во вторник в храме пророка Илии в Обыденском переулке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской консерватории.

"Прощание пройдет во вторник в 10:00 мск в храме пророка Божия Илии в Обыденском переулке", - сказали в пресс-службе.

16 июня стало известно, что Рождественский скончался в Москве на 88-м году жизни.

Геннадий Рождественский родился 4 мая 1931 в Москве в семье дирижёра Николая Аносова и певицы Натальи Рождественской. Музыкальное образование получил в Музыкальной школе им. Гнесиных у пианистки Елены Гнесиной и в Центральной музыкальной школе по классу фортепиано. В 1949 году поступил в Московскую консерваторию - в класс фортепиано Льва Оборина и оперно-симфонического дирижирования, где профессором был его отец. В 1957 году Рождественский окончил аспирантуру. Дебют Рождественского в качестве дирижёра состоялся в 1951 году в Большом театре. Под его управлением был исполнен балет Петра Чайковского "Спящая красавица".

Более 50 лет Геннадий Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, вел активную педагогическую и музыкально-просветительскую деятельность. С 1974 года он преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории.

В сезоне 2000-2001 годов был художественным руководителем Большого театра.

С 1 сентября 2012 года возглавлял Камерный музыкальный театр им. Б. А. Покровского.

Рождественский стал автором нескольких сочинений, среди которых наиболее известна оратория "Заповедное слово русскому народу" на слова А.Ремизова. Его перу также принадлежат несколько книг.

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Теги: Геннадий Рождественский, Россия
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