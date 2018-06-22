Культура

Ушел из жизни Наум Коржавин

Поэт скончался в США, куда эмигрировал из СССР в 1970-х годах

Ушел из жизни Наум Коржавин
Наум Коржавин
Фото: ТАСС, Эмиль Матвеев

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Известный поэт Наум Коржавин скончался в США на 93-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в его семье.

"Наум Моисеевич скончался в пятницу после продолжительной болезни", - сказал собеседник "Интерфакса".

Коржавин (Наум Мандель) - русский поэт, прозаик, переводчик и драматург, родился 14 октября 1925 года в Киеве.

В 1944 году приехал в Москву, в 1945 поступил в литературный институт имени Горького. В 1947 году Коржавин был арестован, около восьми месяцев провел в изоляторе Министерства госбезопасности СССР и Институте имени Себрского.

Был о сужден по статье Уголовного кодекса СССР как "социально опасный элемент". Долго находился в ссылке.

В 1973 году подал заявление на выезд из Советского Союза, объяснив свой шаг "нехваткой воздуха для жизни", после чего поселился в США.

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Теги: Наум Коржавин
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