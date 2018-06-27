Режиссер Богомолов не увидел драмы в непродлении контракта с МХТ им.Чехова

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Контракт МХТ имени А.П.Чехова с Константином Богомоловым истекает летом, с режиссёром у театра в рамках новой художественной политики "не связано никаких планов".

"Мой контракт с МХТ как помощника художественного руководителя заканчивается где-то там летом - никогда не следил за этим, при жизни Олега Павловича (Табакова - ИФ) контракт продлевался автоматически по взаимной любви и необходимости. Продлится он или нет - не обсуждал ни с кем и не вижу в этом никакой драмы или знаковости. (...) Дело нового художественного руководителя подбирать себе команду по своему вкусу и пониманию театра и его будущего", - написал Богомолов в своем фейсбуке.

Режиссёр также рассказал о планах дальнейшего сотрудничества театра с ним.

"Мне действительно было сообщено, что со мной как с режиссером у МХТеатра в рамках его новой художественной политики не связано никаких планов. Могу сказать, что я, откровенно говоря, и не рассчитывал на то, что это произойдет, и давно дал понять моим дорогим актерам, с которыми нас связывает долгое многолетнее творческое согласие, что "Три сестры" станут моей последней работой в МХТ на ближайшие годы. Мы расстаемся на высокой ноте, дорогие мои!" - написал режиссёр.

Он также отметил, что его постановки в МХТ "останутся под моим присмотром и не подвергнутся вымыванию, уверен".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что новое руководство МХТ не будет продлевать контракт с Богомоловым из-за эстетических разногласий.

В пресс-службе МХТ "Интерфаксу" не стали комментировать эту информацию.

Новым худруком МХТ 23 марта был назначен Сергей Женовач, руководящий "Студией театрального искусства".