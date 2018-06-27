Культура

Худрук МХТ им. Чехова Женовач пока не принял решение по контракту с Богомоловым

Ранее СМИ писали, что новый руководитель театра может не продлить работу с режиссером из-за эстетических разногласий

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Решения по контракту Московского художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова с режиссером Константином Богомоловым пока нет, худрук театра Сергей Женовач занят составлением планов на новый сезон, сообщили "Интерфаксу" в театре в среду.

"Никаких решений нет, Сергей Васильевич занят формированием планов на следующий сезон. Когда какие-то решения будут приняты, он них будет объявлено", - сказали в пресс-службе театра.

Там отметили, что срок контракта режиссера Богомолова в качестве помощника худрука МХТ истекает в конце сезона. "Больше никакой информации нет. Если он принял решение уходить - это его право, но заявления об уходе он не писал", - сообщили в театре.

При этом решение о продлении или не продлении контракта с Богомоловым будет принимать Женовач.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что новое руководство МХТ не будет продлевать контракт с Богомоловым из-за эстетических разногласий. Сам Богомолов написал в среду в фейсбуке, что его контракт с МХТ как помощника худрука "заканчивается где-то там летом. "Никогда не следил за этим (сроком окончания контракта - ИФ), при жизни Олега Павловича (Табакова - ИФ) контракт продлевался автоматически по взаимной любви и необходимости. Продлится он или нет (в этот раз - ИФ) - не обсуждал ни с кем и не вижу в этом никакой драмы или знаковости", - отметил режиссер.

Женовач был назначен худруком МХТ им. Чехова 23 марта, после смерти 12 марта многолетнего руководителя театра Олега Табакова.

В пресс-службе театра также сообщили, что премьера постановки "Человек из рыбы" по пьесе Аси Волошиной, над которой работает режиссер Юрий Бутусов, перенесена с конца этого сезона на начало следующего. "По просьбе Сергея Васильевича у нас будет предпремьера (7,8 июля - ИФ), а премьера будет 2 сентября на открытии сезона", - сказали в театре.

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Теги: Константин Богомолов, Сергей Женовач, МХТ имени Чехова

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