Глава ВТБ Костин возглавил попечительский совет Большого театра

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Ольга Голодец представила в среду нового председателя попечительского совета Большого театра (ГАБТ), которым стал глава правления ВТБ Андрей Костин, новый состав совета, будет объявлен в четверг, передает корреспондент "Интерфакса".

"Сегодня состоялось заседание попечительского совета в новом его составе. Мне хочется с большим удовольствием представить сегодня нового руководителя попечительского совета Большого театра, им стал Андрей Леонидович Костин", сказала журналистам Голодец на брифинге по итогам заседания совета в среду.

В свою очередь Костин поблагодарил коллег по попечительскому совету за единогласное избрание его председателем. "Безусловно, Большой театр - это великий театр, и как-то ассоциироваться с ним, быть рядом, быть вместе - это для любого человека очень почетно и интересно", - сказал глава ВТБ.

"Наверное, неслучайно, что на эту работу попал финансист, потому что я вижу, прежде всего, задачу попечительского совета в обеспечении внебюджетных фондов, финансировании новых постановок, решении социальных проблем", - отметил Костин.

Как стало известно в ходе брифинга, в ближайшее время совет будет переизбран, так как его, по словам Костина, "покинули представители власти".

"Мы планируем сейчас рассмотреть кандидатуры для новых членов попечительского совета, потому что их состав в связи с уходом представителей власти резко сократился, мы на эти вакансии будем искать представителей бизнеса, которые могли бы оплачивать попечительский взнос, и таким образом увеличат тот объем ресурсов, который мы будем тратить на деятельность Большого театра", - сказал глава попечительского совета.

Вице-премьер Голодец, отвечая на уточняющий вопрос, отметила, что попечительский совет - это орган, созданный в первую очередь для привлечения внебюджетных средств. "Мы приняли такое решение: только те, кто участвует средствами, входит в попечительский совет, это обычная деловая практика по созданию попечительских советов", - сказала она.

В связи с этим, пояснила Голодец, "представители государства могут участвовать в попечительском совете на правах приглашенных". "В самом попечительском совете участвуют только те, кто в соответствии с его уставом делают взносы", - добавила она.

Гендиректор ГАБТ Владимир Урин выразил благодарность членам попечительского совета, которые финансово поддерживали искусство.

"Андрей Леонидович (Костин) - один из этих людей. Он не только сдает членские взносы, у него есть и свой личный вклад, денежный, который он вкладывает в развитие Большого театра. Мне кажется, что избрание его председателем - это очень и очень важное решение для дальнейшего будущего попечительского совета", - сказал Урин.

Накануне информированный источник "Интерфакса" сообщил, что глава правления ВТБ Андрей Костин сменит на посту председателя попечительского совета ГАБТа первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Костин подтвердил, что дал свое согласие возглавить попечительский совет.