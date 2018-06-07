Костин призвал вывести идею дедолларизации на мировой уровень

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Задачу дедолларизации экономики, которую ставит российский Центробанк, нужно выводить на новый уровень: бороться с доминированием американской валюты в международной системе расчетов, полагает глава ВТБ Андрей Костин.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в четверг на Международном финансовом конгрессе, напомнила о задачах по дедолларизации российской экономики. "Мы хотим, чтобы в пассивах и активах банков было меньше долларовых пассивов и активов, чтобы депозиты были в основном в российской валюте, чтобы кредиты выдавались тоже в основном в российской валюте", - сказала она. Глава ЦБ предупредила о потенциальных рисках, связанных с валютой.

"Я думаю, что задачу нужно ставить глубже, больше - дедолларизация мировой экономики", - прокомментировал это Костин. Банкир, подпавший в начале апреля под американские санкции, подчеркнул, что "доллар уже всех забил", им наказывают.

"Пора с долларом начинать бороться в мировом масштабе", - сказал он, призвав больше расчетов проводить в других валютах.

"У нас каждая бабушка с утра считает курс и думает, в какую валюту ей вложиться. Каждый форексом занимается", - отметил Костин.

Еще одной задачей, по мнению главы ВТБ, является деофшоризация российской экономики.

"Надо "перерегистрировать" нашу экономику в Россию. Невозможно: у нас все наши предприятия, в том числе крупнейшие, все находятся в таких юрисдикциях, что даже я, как член Географического общества, не могу их найти все равно", - сказал Костин.