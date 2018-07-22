Сотни человек в Нижнем Тагиле пришли проститься с первой женой Высоцкого

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Церемония прощания с актрисой Нижнетагильского драматического театра, первой женой Владимира Высоцкого Изой Высоцкой состоялась в воскресенье в Нижнем Тагиле, сообщила "Интерфаксу" директор театра Ольга Анисимова.

"Пришли сотни человек: это и актеры, и режиссеры, и журналисты, и зрители, и друзья. Было много теплых слов и слез. Прощание состоялось вне стен театра, она так хотела. Говорила, что на сцене нужно играть, а не лежать", - отметила она.

На здании театра планируется установить памятную доску в честь актрисы. "С Изой Константиновной была связана целая эпоха, она была великим мастером сцены, примером для всех. Театру очень повезло, что такой человек работал здесь. Она играла до последнего, завершила театральный сезон. Болела последний год, но особо не распространялась об этом", - добавила Анисимова.

Иза Высоцкая скончалась утром в пятницу на 82 году жизни.

Высоцкая родилась 22 января 1937 года. Окончила школу-студию имени В.Немировича-Данченко при МХАТ СССР в 1958 году, где училась вместе с Владимиром Высоцким. Работала в Киевском театре имени Леси Украинки, в Ростове, Перми, Владимире. С 1970 года являлась артисткой Нижнетагильского театра.

В 2017 году издала биографическую книгу "С тобой... и без тебя", посвященную дню рождения Высоцкого. Книга написала на основании дневников Изы Высоцкой и ее переписки с матерью поэта и актера.