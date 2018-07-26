Организаторы "Нашествия" продолжат сотрудничать с Минобороны и в будущем

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Организаторы рок-фестиваля "Нашествие" продолжат сотрудничество с Минобороны, так как ее площадка пользуется неизменным успехов гостей мероприятия, и призывают обратить внимание на программу, подготовленную для зрителей и слушателей, а не на события, которые являются частью рутинной работы.

"Да. Ну, смотрите, мы с министерством обороны сотрудничаем с 2013 году. Я хочу подчеркнуть, что Министерство обороны не спонсор фестиваля "Нашествие", а наш полноценный партнёр. И мы ставим площадку министерства обороны только потому, что она пользуется огромной популярностью у наших зрителей и слушателей", - заявила в четверг "Интерфаксу" Программный директор "Нашего радио", один из продюсеров фестиваля "Нашествие" Анастасия Рогожникова.

Так она ответила на вопрос, планируют ли организаторы продолжить сотрудничество с Минобороны в свете недовольства этим некоторых музыкантов, отказавшихся выступать за последние несколько дней.

Ранее от участия в фестивале отказались группы "Элизиум", "Порнофильмы", "Distemper", "Йорш", "Пошлая Молли" и певица Монеточка.

Хэдлайнеры намерены выступить

Анастасия Рогожникова подчеркнула, что никто из хэдлайнеров фестиваля не отказался от участия.

"Всё равно у этих (отказавшихся выступать – ИФ) уважаемых коллективов есть свои слушатели, но лайн-ап (список выступающих – ИФ) главной сцены мы не меняли, то есть ни один артист не отказался, все выступают", - сказала Рогожникова.

Никаких финансовых потерь организаторы в связи с отказом групп выступать на фестивале его организаторы не понесли, так же как не отмечается сдачи билетов зрителями, заявила она.

В целом, по ее словам, организаторы разочарованы тем, что вместо уникальной программы, подготовленной в этом году организаторами "Нашествия", в фокусе внимания оказалась ничего не значащая в целом история.

"Всем интересно вот: ах, отказались группы! А почему никому не интересно, что у нас впервые в истории уникальная совершенно программа будет, которой раньше никогда не было. Нет, это никому не интересно, давайте мы лучше про танки напишем. Ну, правда, смешно, особенно нас забавляет крупный заголовок "пункт вербовки". Давайте приезжайте, найдите пункт вербовки и попробуйте завербоваться в армию, это удивительная, конечно, история", - сказала Рогожникова.

Продюсер подчеркнула, что сегодня "Нашествие" это "уже не только музыкальный фестиваль". Среди "активностей" рок-фестиваля она назвала детские городки, настольные игры, программу артиста Анатолия Белого "Кинопоэзия", который проведет вечер современных поэтов, выступление Героя России, космонавта Сергея Рязанского, полгода назад вернувшегося с МКС с видео и фотографиями из космоса, мастер-класс Федерации фехтования России, интеллектуальные игры и показ большинства отчественных киноновинок.

"На больших экранах главной сцены мы покажем фильм "Тренер" Даниила Козловского. Мне кажется, очень актуальный сейчас в силу того, что Чемпионат мира по футболу у нас закончился", - добавила продюсер "Нашествия".

Рок-фестиваль "Нашествие" пройдет в Большом Завидово Тверской области с 3 по 5 августа.