Посетитель "Нашествия" зацепил электропровод и погиб от удара током

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Посетитель фестиваля "Нашествие" в Тверской области погиб от удара током, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Инцидент произошел во время фестиваля "Нашествие". Посетитель с флагом зацепил электропровод и погиб от удара током", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Рок-фестиваль "Нашествие" проходит в Большом Завидово Тверской области с 3 по 5 августа.

Ранее в пресс-службе регионального правительства рассказали "Интерфаксу", что что фестиваль пройдет уже в 13-й раз в Тверской области, ожидается не менее 200 тысяч гостей. Традиционно "Нашествие" собирает в области лучших отечественных рок-музыкантов и любителей музыки из разных регионов России. Ожидается, что в этом году на трех сценах фестиваля выступят 150 музыкальных групп, добавил собеседник агентства.