Культура

"Миссия" неутомима: Том Круз снова спасает мир

На российские экраны выходит шестая "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, Генри Кавиллом и Ребеккой Фергюссон в главных ролях

"Миссия" неутомима: Том Круз снова спасает мир
Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В российский прокат вышел фильм "Миссия невыполнима: Последствия", в котором Том Круз в очередной раз спасает мир.

Агент Итан Хант (Том Круз) во время операции в Берлине, спасая своих напарников (Винг Рэймс и Саймон Пегг), упускает украденный террористами плутоний. На новую миссию по возвращению радиоактивных материалов, которые преступники хотят использовать для создания бомбы, директор ЦРУ (Анджела Бассетт) назначает Ханту напарника Уокера (Генри Кавилл) и отправляет обоих в Париж, где они должны забрать плутоний у перекупщицы по кличке Белая Вдова (Ванесса Кирби).

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"Синдикат", герои и антигерои - многое перешло в новую "Миссию" - уже шестую по счету - из предыдущей части. Режиссер фильма Кристофер МакКуорри, снявший и прошлую серию франшизы, очевидно переоценивает интерес зрителя к ленте трехлетней давности. Но даже поклонники серии, которые знают ее события на зубок, вместо сюжета увидят в фильме что-то маловразумительное про мировой заговор, ложь правительств и спецслужб, двойных и тройных агентов – особенно грустно звучат разоблачительные монологи героев про лицемерие властей: подобное мы уже раз десять слышали.

С другой стороны зрители идут в кино на "Миссию" не за сюжетом. На экране (по списку) прыжки из самолета, погони на фоне мировых достопримечательностей, эффектные драки, вечеринки, роскошные женщины, мужчины в безукоризненных костюмах, в качестве вишенки - таран вертолета вертолетом. Плюс все это можно увидеть в 3D. "Миссия" - это большое голливудское кино, если и не самое осмысленное, все равно очень красивое и зрелищное.

Наконец, ключевой элемент серии - неизменный Том Круз – тоже на месте. Хотя он все так же обаятельно улыбается и лазит по скалам, выглядит очень усталым. Из идеального спецагента превратился в персонажа отчасти комического: даже с крыши на крышу не может допрыгнуть, за что его понукают коллеги. С другой стороны главный вопрос, который остается после просмотра фильма, связан именно с Крузом: как он почти не изменился с первого фильма, вышедшего в 1996 году?

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Теги: Миссия невыполнима: последствия, кино, Том Круз

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