Средневековые шахматы нашли на раскопках в Великом Новгороде

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Археологи нашли на раскопках в центре Великого Новгорода средневековые шахматы. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу руководитель полевых работ на раскопе "Дубошин-2" Михаил Петров.

Находки сделаны в культурном слое середины XIV века.

"Найдены четыре шахматные фигурки и, предположительно, еще один фрагмент фигурки. Три фигурки, вероятно, из одного набора. Одна из фигурок - костяная, остальные - из дерева. Как и в прошлом году, на раскопе - много текстиля и деталей ткацких станков", - сказал собеседник агентства.

Исследователям осталось до материка около 4 м. Они надеются завершить раскопки в текущем году.

Как сообщалось, работы на раскопе "Дубошин-2" начались в 2017 году. Площадь исследований составляет около 220 кв.м, а толщина культурного слоя - около восьми с половиной метров.

В прошлом полевом сезоне одной из наиболее примечательных находок стал шахматный набор из черного янтаря. Эти почти 20 фигурок археологи предварительно датировали XV веком.

Исследователи не теряют надежду найти на "Дубошине-2" недостающие фигурки, а также шахматную доску.