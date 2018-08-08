В Крыму нашли затонувшее римское судно

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Судно, предположительно II-III века, относящееся к римскому периоду, обнаружено в Черном море у берегов Балаклавы (Севастополь).

"Судно покоится на глубине 85 метров и представляет собой деревянный остов. Размер обнаруженного объекта - 22 на 6 метров, что примерно соответствует размерам и пропорциям так называемых "круглых кораблей", использовавшихся в римскую эпоху как торговые суда", - говорится в пресс-релизе старшего научного сотрудника Института востоковедения Российской академии наук, кандидата исторических наук Виктора Лебединского. Ученый осуществляет научное руководство экспедицией "Нептун", участники которой проводят глубоководные работы на объекте.

"Из илистого грунта торчат ряды шпангоутов (поперечных ребер корпуса судна - ИФ), разбросаны деревянные элементы корпуса и такелажа, среди них - железный якорь, по которому и удалось провести предварительную датировку. Также на месте кораблекрушения видна мощная мачта диаметром более полуметра", - отмечается в сообщении.

Кроме якоря, другой материал (например, фрагменты керамики), по которому можно было бы установить возраст судна, пока не найден.

"Для датировки радиоуглеродным методом на поверхность подняты образцы древесины. Проведены обмеры и фото-, видеофиксация объекта, в настоящее время ученые составляют общий план затонувшего судна. После уточнения датировки объекта работы будут продолжены", - говорится в пресс-релизе.

Экспедиция "Нептун" проводится при поддержке фонда президентских грантов.