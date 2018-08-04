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Юморист Петросян подал встречный иск к своей супруге Степаненко

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Юморист Евгений Петросян подал встречный иск к своей супруге Елене Степаненко в рамках бракоразводного процесса, сообщил "Интерфаксу" в субботу адвокат артиста Сергей Жорин.

"Евгений Ваганович подал встречное исковое заявление. Дело в том, что Елена Григорьевна подала иск, который формулируется как о расторжении брака и о разделе имущества. Но дело в том, что она так увлеклась разделом имущества, что забыла о самом разводе", - сказал юрист.

По его словам, во встречном иске речь идет именно о расторжении брака, который "на самом деле фактически давно уже не существует, и о том, чтобы все имущество было разделено поровну".

Адвокат уточнил, что Петросян изначально, до того, как иск подала Степаненко, предлагал разделить все их имущество поровну. "Однако Елена Григорьевна почему-то желает получить большую часть имущества. Не знаю, на что она рассчитывает, может быть на своих влиятельных покровителей", - отметил Жорин.

В то же время, он не смог назвать точную стоимость всего совместно нажитого супругами имущества. "Трудно обозначить эту сумму сейчас. Никто не проводил оценки квартир, предметов антиквариата, машин и участков. Возможно, эта сумма составляет, как об этом пишут СМИ, 1,5 млрд рублей, а может и два", - отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что Елена Степаненко просит Хамовнический суд Москвы расторгнуть брак с Евгением Петросяном и взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества. Рассмотрение иска назначено в суде на 6 августа.

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Теги: Евгений Петросян, Елена Степаненко
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Юморист Петросян подал встречный иск к своей супруге Степаненко

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