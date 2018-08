Как прошел "Пикник "Афиши" в этом году – в пяти тезисах

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В минувшие выходные в московском парке "Коломенское" прошел музыкальный фестиваль "Пикник "Афиши" - юбилейный 15-й. "Интерфакс" побывал на нем и тезисно рассказывает, чем он больше всего запомнился в этом году.

Очереди

Первое, что встречало посетителей "Пикника "Афиши", пришедших к двум часам – то есть к началу фестивального дня, - огромная очередь на вход. Поскольку стоять в ней предстояло под палящим солнцем, энтузиазм пришедших быстро убывал. Один из посетителей в палатке организаторов ругался, что который год приходит на фестиваль, но такое в первый раз – в ответ волонтеры лишь разводили руками: в этому году на "Пикник" купили билеты 50 тысяч человек. Насколько это больше, чем в прошлые годы, неизвестно, но очереди и дальше были повсюду: огромные в палатки с едой, за покупками, у сцен - толпы, огромные даже по фестивальным меркам.

Новые форматы

Кроме традиционных немузыкальных забав – искупаться в бассейне с шариками, сделать укладку-макияж, послушать лекцию, побродить по рынку – организаторы каждый год предлагают новые виды развлечений. В этом году на фестивале развернули шатер в честь популярной программы "Узнать за 10 секунд", где каждый мог почувствовать себя ее героем – попробовать узнать максимальное количество песен за отведенное время. Кроме того, поблизости была отдельная площадка, где играли молодые-перспективные исполнители, которым еще рано на главную сцену, а на диван в программу в самый раз. Например, группы "Мы" и "Комсомольск".

Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Люди

На фестиваль приходят не только за тем, чтоб послушать музыку, но и себя показать. В этот раз в "Коломенском" как всегда собралась разношерстная публика: бывшие хипстеры, которые теперь обзавелись детьми, модники в тапках на носок, любители выкрасить волосы в красный, синий цвет - и ничего не красить, а распустить и ходить с шикарной копной до поясницы - и не менее шикарной бородой. Все, покрывшись после встречи с местными визажистами стразами и блестками, блистали на солнце, как бриллианты.

Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Каждому свое

Пикник "Афиши" - это про выбор: перемещаясь с выступления на выступление на трех главных музыкальных сценах можно было собрать свой фестиваль. Например, послушать молодых звезд – начинавшую в ранние для фестиваля 14 часов "Монеточку", группу "Пасош", хип-хоп-дуэт Аигел, спевших свой главный хит про татарина под ливнем, который, однако, не разогрел ее поклонников, и Pharaoh. Можно было отдать предпочтение зарубежным модным группам – и с развеселых King Gizzard & The Lizard Wizard отправиться на мастера танцевальных движений Oscar and the Wolf, который, казалось, улыбался всем в толпе, а затем зашлифовать мелодичными Rhye, песни которых растекались в воздухе под последними закатными лучами солнца. Можно было ничего не выбирать и послушать всего понемногу – а завершить вечер на выступлении хедлайнеров: Дельфина, Земфиры и Arcade fire.

Выступление Arcade Fire

Музыку канадской Arcade Fire, в которой семеро человек играют на дюжине музыкальных инструментов, а иногда начинают петь хором, лучше всего можно описать словом "эпическая". На "Пикнике" выступление группы, завершившее фестиваль, прошло на главной сцене - по факту в поле, за которым на холме стоит церковь, - видимо, в идеальном для этого месте. Arcade Fire начали с хитов – и уже на третьей песне довели зал до такого состояния, которого самым счастливым музыкантам удается достичь на втором часу концерта. Но взяв невероятный темп Arcade Fire отказывались его сбавить: они выдавали свои лучшие песни одну за другой. Солистка Реджин Шассан, весь вечер блиставшая на сцене в костюме с пайетками, в середине концерта исчезла – и оказалась на возвышении с дискошаром в 30 метрах от сцены. На следующей песне туда проследовал и ее супруг, вокалист Уин Батлер, в насквозь мокрой от пота рубашке. Зрители, восторженно следившие за перемещениями музыкантов, плясали и пели с тем чувством, с которым поют люди очень долго ждавшие этого концерта; едва ли не религиозное чувство принадлежности к общности, какого-то духовного праздника сохранялось весь вечер. И когда в конце Arcade Fire заиграли вступление к Wake up - своему, вероятно, главному хиту, и начался салют – случился катарсис. В общем это было эпично, правда.