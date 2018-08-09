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Культура

Народная артистка Тамара Дегтярева скончалась на 75-м году жизни

Как сообщили в театре "Современник", актриса продолжала играть на сцене, даже будучи прикованной к инвалидному креслу

Народная артистка Тамара Дегтярева скончалась на 75-м году жизни
Тамара Дегтярева
Фото: ТАСС, Валерий Христофоров

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РФ Тамара Дегтярева умерла в возрасте 74 лет, сообщили в четверг в пресс-службе московского театра "Современник".

"У нас грустная, очень печальная новость. Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярева, наша коллега, товарищ, партнер. Ее не стало на 75-м году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили", - говорится в сообщении театра. "Невероятно талантливая, мудрая, остроумная, Тамара Васильевна была частью нашей общей души, которую мы называем наш театр, наш "Современник". Сегодня мы потеряли большую ее часть, очень важную", - добавили в театре.

В театре добавили, что актрисе не могла жить без театра и зрителя и, будучи прикованной к инвалидному креслу, продолжала играть свою роль во "Времени женщин".

О времени и месте прощания с Дегтяревой сообщат позднее.

Тамара Дегтярева родилась 29 мая 1944 года в Калининграде (нынешний Королев) Московской области, окончила театральное училище имени Щепкина, затем работала в Московском театре юного зрителя, а с 1970 года стала актрисой театра "Современник". Преподавала актерское мастерство во ВГИКе. В 2012 году ей ампутировали ногу.

Дегтярева сыграла в почти 40 спектаклях. Она является лауреатом Государственной премии СССР 1979 года за исполнение роли Агаты Гавриловны Савельевой в фильме "Вечный зов".

Заслуженная артистка РСФСР с 1985 года, с 2005 года - Народная артистка РФ.

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Теги: Тамара Дегтярева
Культура
Народная артистка Тамара Дегтярева скончалась на 75-м году жизниНародная артистка Тамара Дегтярева скончалась на 75-м году жизни
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