Умер актер и режиссер Дмитрий Брусникин

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Художественный руководитель театра "Практика" и своей мастерской Дмитрий Брусникин ушел из жизни в возрасте 60 лет, сообщили в пресс-службе МХТ им.Чехова.

"9 августа 2018 года не стало Дмитрия Владимировича Брусникина - коренного мхатовца, ученика и последователя Олега Ефремова, актера, режиссера и педагога, профессора Школы-студии МХАТ, художественного руководителя "Мастерской Дмитрия Брусникина" и театра "Практика", заслуженного деятеля искусств России", - сообщили в пресс-службе театра в четверг.

"Его уход - шок и невосполнимая потеря для Художественного театра, Школы-студии МХАТ, многочисленных "брусникинцев", для всего нашего театрального сообщества и каждого, кто знал и любил Дмитрия Владимировича. Ему было всего 60 лет..." - отметили в МХТ.

Московский Художественный театр скорбит и выражает глубочайшие соболезнования супруге режиссера Марине Брусникиной, их сыну Филиппу и всем его родным и близким.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.