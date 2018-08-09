Главные новости
ЭкономикаЧистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос до $21,5 млрдВ РоссииВ Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"В РоссииПрокуратура потребовала возбудить дело против сотрудников "Натали Турс"
Культура

Умер актер и режиссер Дмитрий Брусникин

Художественный руководитель театра "Практика" умер в Москве на 61-м году жизни

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Художественный руководитель театра "Практика" и своей мастерской Дмитрий Брусникин ушел из жизни в возрасте 60 лет, сообщили в пресс-службе МХТ им.Чехова.

"9 августа 2018 года не стало Дмитрия Владимировича Брусникина - коренного мхатовца, ученика и последователя Олега Ефремова, актера, режиссера и педагога, профессора Школы-студии МХАТ, художественного руководителя "Мастерской Дмитрия Брусникина" и театра "Практика", заслуженного деятеля искусств России", - сообщили в пресс-службе театра в четверг.

"Его уход - шок и невосполнимая потеря для Художественного театра, Школы-студии МХАТ, многочисленных "брусникинцев", для всего нашего театрального сообщества и каждого, кто знал и любил Дмитрия Владимировича. Ему было всего 60 лет..." - отметили в МХТ.

Московский Художественный театр скорбит и выражает глубочайшие соболезнования супруге режиссера Марине Брусникиной, их сыну Филиппу и всем его родным и близким.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дмитрий Брусникин
Культура
Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Документальный фильм о Бергмане, псевдошпионская комедия с Милой Кунис и новый китайский мультфильмПодробнее
 Народная артистка Тамара Дегтярева скончалась на 75-м году жизниНародная артистка Тамара Дегтярева скончалась на 75-м году жизни
Как сообщили в театре "Современник", актриса продолжала играть на сцене, даже будучи прикованной к инвалидному креслуПодробнее
 Как прошел "Пикник "Афиши" в этом году – в пяти тезисахКак прошел "Пикник "Афиши" в этом году – в пяти тезисах
Корреспондент "Интерфакса" побывала на фестивале и поделилась своими впечатлениямиПодробнее
 Эксперт по да Винчи усомнился в авторстве картины, проданной за $450 млнЭксперт по да Винчи усомнился в авторстве картины, проданной за $450 млн
По мнению специалиста, основную часть работы над полотном выполнил один из учеников ЛеонардоПодробнее
Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Зрителей ждут Винни Пух, зомби и шпионыПодробнее
 The Strand Magazine опубликует не издававшийся ранее рассказ ХемингуэяThe Strand Magazine опубликует не издававшийся ранее рассказ Хемингуэя
В центре сюжета "Комнаты с видом на сад" - Париж времен Второй Мировой войныПодробнее
 Скончался писатель Владимир ВойновичСкончался писатель Владимир Войнович
Автору трилогии о солдате Иване Чонкине было 85 летПодробнее
 "Миссия" неутомима: Том Круз снова спасает мир"Миссия" неутомима: Том Круз снова спасает мир
На российские экраны выходит шестая "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, Генри Кавиллом и Ребеккой Фергюссон в главных роляхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 августа6 фото
08 августа
Фотохроника 8 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЧистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос до $21,5 млрдВ РоссииВ Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"В РоссииПрокуратура потребовала возбудить дело против сотрудников "Натали Турс"В РоссииЧлены "банды GTA" получили пожизненные сроки за убийства водителейМоскваОбыски в "Открытой России" связали с "большим делом ЮКОСа"ЭкономикаКурс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года

Умер актер и режиссер Дмитрий Брусникин

Художественный руководитель театра "Практика" умер в Москве на 61-м году жизни Подробнее

В Минюсте РФ пока не получали ходатайство о переводе Сенцова в крымскую больницу

Рубль остался под давлением возросших санкционных рисков вечером в четверг

Рынок акций РФ отскочил выше 2300п по индексу МосБиржи

Фотохроника 9 августа

Фотохроника 9 августа7 фото

"Уфа" победила люксембургский "Прогресс" в матче Лиги Европы

Евробонды РФ к вечеру четверга отыграли большую часть утреннего падения

Число жертв авиаудара саудовской коалиции в Йемене возросло до 50 человек

Порошенко обещал разработать поправки к Конституции о членстве Украины в ЕС и НАТО

ФАС сообщила о задержании бывшего главы Минстроя Астраханской области

Бывшего вице-мэра Тамбова арестовали по подозрению в превышении полномочий

Регулятор США начал проверку принадлежащего китайскому HNA здания на Манхэттене

Экс-глава ФСБ Ковалев усомнился в случайности запуска боевой ракеты над Эстонией

Нефть подорожала до $72,58 после резкого падения накануне

Прощание с актрисой Татьяной Дегтяревой состоится в субботу

ЦИК изучит еще два варианта вопроса на пенсионный референдум

Москалькова получила свежие фотографии Сенцова и копию его письма

Жертвами авиаудара саудовской коалиции в Йемене стали 29 детей

ФАС разрешила "М.Видео" купить Media Markt в России

ФАС разрешила "М.Видео" купить Media Markt в РоссииВ службе отметили, что сделка позволит привлечь инвестиции в отрасль Подробнее

Сбербанк заинтересовался правами на кредит ВЭБа "Шереметьево"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru