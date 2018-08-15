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Культура

Герои Эдуарда Успенского на экране

Есть обновление от 08:01

Самые известные мультфильмы, снятые по сценариям писателя

Герои Эдуарда Успенского на экране
Писатель Эдуард Успенский
Фото: Интерпресс/ТАСС, Елена Пальм

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Писатель, драматург и сценарист Эдуард Успенский скончался в Москве на 81-м году жизни. Успенский прославился как автор детских книг и сценариев к мультфильмам. Среди придуманных им персонажей — Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки. Все они стали частью популярной культуры.

Эдуард Успенский написал сценарии к почти 60 мультипликационным фильмам. Первой его работой в "Союзмультфильме" стал сценарий экранизации детской песенки "Антошка" Владимира Шаинского и Юрия Энтина в 1969 году.

Для следующего сценария Успенский адаптировал уже собственную книгу. Кукольный мультфильм 1969 года "Крокодил Гена" — это экранизация повести "Крокодил Гена и его друзья", вышедшей тремя годами раньше. Персонажи — крокодил Гена, Чебурашка и старуха Шапокляк — стали широко известными в массовой культуре. Чебурашка даже стал талисманом российской Олимпийской сборной. Впервые это произошло на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах.

За "Крокодилом Геной" последовали три продолжения в 1971, 1974 и 1983 годах. Неожиданную популярность Чебурашка и его друзья снискали в наше время в Японии, где про них сняли 26-серийное аниме и три кукольных серии в стилистике работ "Союзмультфильма".

В 1975 году вышла первая попытка экранизации другой известной повести Успенского "Дядя Федор, пес и кот". Однако три серии про излишне самостоятельного мальчика и его друзей-животных не возымели успеха.

Зато версия 1978 года стала одним из самых известных советских мультфильмов. "Трое из Простоквашино" и два продолжения сделали мальчика Дядю Федора, кота Матроскина, пса Шарика и почтальона Печкина настолько популярными персонажами, что книжную серию о них о них Успенский продолжал до 2011 года.

В 2017 году Эдуард Успенский опубликовал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором сообщил, что студия "Союзмультфильм" снимает продолжение мультфильма о Простоквашино без его согласия. 1 августа стало известно, что писатель и студия договорились насчет авторских прав: Успенский согласился на предложение киностудии "Союзмультфильм" и предоставил ей исключительные права на использование оригинальных сценариев "Простоквашино", а также лицензию на товарные знаки с именами любимых героев этих мультфильмов. К настоящему времени вышло уже пять эпизодов нового "Простоквашино", которые можно посмотреть на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube. Всего с 2018 по 2020 год планируется выпустить 30 серий.

С братьями Колобками случилась такая же история, как с героями "Простоквашина": в 1983 году по повести Эдуарда Успенского вышел кукольный мультфильм "Следствие ведут Колобки", сценарий которого почти дословно повторяет текст книги. Мультфильм относительно неизвестен на фоне другой, более вольной, экранизации той же книги — "Следствие ведут Колобки" 1987 года от студии "Экран". В дальнейшем персонажи этого мультфильма Шеф и Коллега стали героями короткометражных мультфильмов, не связанных с творчеством Успенского, видеоигр и телепередач.

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Теги: Эдуард Успенский

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