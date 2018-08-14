Культура

Скончался писатель Эдуард Успенский

Автору детских книг и создателю Чебурашки было 80 лет

Скончался писатель Эдуард Успенский
Писатель Эдуард Успенский
Фото: ТАСС, Юрий Белинский

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Писатель Эдуард Успенский ушел из жизни в Москве в возрасте 80 лет, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Эдуард Николаевич скончался", - сказал он. По словам источника, это случилось в доме писателя в "новой" Москве.

Эдуард Успенский родился в Московской области в 1937 году. Получив образование инженера в Московском авиационном институте, Успенский прославился как детский писатель и автор сценариев к мультфильмам. Среди популярных персонажей, придуманных им — Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки.

В 2010 году Успенский стал лауреатом премии имени Корнея Чуковского в номинации "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе". Его произведения переведены более чем на 25 языков.

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Теги: Эдуард Успенский
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