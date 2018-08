"Королева соула" Арета Франклин скончалась в США

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Американская певица Арета Франклин, которую называют королевой соула, скончалась в своем доме в Детройте на 77-м году жизни, сообщает AP со ссылкой на представителя певицы.

Причиной смерти Франклин стал рак поджелудочной железы, говорится в заявлении.

"В один из самых мрачных моментов нашей жизни мы не находим нужных слов, чтобы выразить боль в наших сердцах. Мы потеряли главу и опору нашей семьи", - говорится в заявлении родных Франклин. Они также благодарят всех поклонников певицы: "Мы чувствовали вашу любовь к Арете, нам приносит утешение то, что ее наследие будет жить".

Франклин объявила о прекращении концертной деятельности из-за болезни в 2017 году.

"Леди Соул"

Выросшая в Детройте в семье священника, Франклин начала с того, что с сестрами пела в церковном хоре. Уже к 25 годам она стала суперзвездой и заключила контракт с компанией Columbia Records. Позже она перешла на лейбл Atlantic Records, за сделанные на нем записи она получила признание как одна из лучших певиц своего времени.

За полувековую карьеру Франклин записала сотни песен, 20 из них достигли первого места в R&B чартах. Главными ее хитами стали (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Chain of Fools и Respect.

Франклин получила 18 наград "Грэмми", в январе 1987 года стала первой женщиной, чье имя включили в Зал славы рок-н-ролла. В 2005 году была награждена американской медалью Свободы. В ноябре 2008 года журнал Rolling Stone объявил ее величайшей певицей в истории.