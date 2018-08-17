Главные новости
МоскваИз-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверкуЭкономикаМинкомсвязи собралось ужесточить требования к сим-картам по "закону Яровой"ЭкономикаПроизводители колбасы попросили правительство помочь повысить цены
Культура

Умер лауреат "Русского Букера" Владимир Шаров

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российский писатель Владимир Шаров, получивший в 2014 году премию "Русский Букер", скончался в пятницу на 67-м году жизни, сообщает Институт перевода.

На сайте "Год литературы" отмечается, что писатель последние полтора года писатель боролся с серьезным заболеванием. Несколько недель назад была издана его последняя книга - роман "Царство Агамемнона".

Будущий писатель родился 7 апреля 1952 года в Москве. Его литературный дебют как поэта состоялся в 1979 году в журнале "Новый мир", а первый роман "След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах" был напечатан в 1991 году в журнале "Урал".

Шаров также известен по таким произведениям, как роман "Репетиции", "Старая девочка", "Будьте как дети" и "Возвращение в Египет", за который в 2014 году он был удостоен премии "Русский Букер".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Владимир Шаров, литература
Культура
"Королева соула" Арета Франклин скончалась в США"Королева соула" Арета Франклин скончалась в США
Певица скончалась в своем доме в Детройте на 77-м году жизниПодробнее
 Мосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентябряМосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентября
Худрук "Гоголь-центра" находится под домашним арестом с 23 августа прошлого годаПодробнее
 Организаторы объяснили неосведомленность Бэнкси о его выставке в МосквеОрганизаторы объяснили неосведомленность Бэнкси о его выставке в Москве
Сам художник ранее заявил, что не имеет к этой выставке никакого отношения и не берет деньги за знакомство со своим творчествомПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Новый мюзикл по хитам группы ABBA, ужастик "Слендермен" и привет из 1960-х в ЛондонеПодробнее
Прощание с Эдуардом Успенским пройдет 18 августаПрощание с Эдуардом Успенским пройдет 18 августа
Детский писатель скончался во вторник в возрасте 80 летПодробнее
 Герои Эдуарда Успенского на экранеГерои Эдуарда Успенского на экране
Самые известные мультфильмы, снятые по сценариям писателяПодробнее
 Скончался писатель Эдуард УспенскийСкончался писатель Эдуард Успенский
Автору детских книг и создателю Чебурашки было 80 летПодробнее
 "Мэг: монстр глубины": Не заходи в воду, не совершай ошибку"Мэг: монстр глубины": Не заходи в воду, не совершай ошибку
В российский прокат вышел блокбастер про противостояние Джейсона Стэйтема и гигантской акулыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 августа7 фото
16 августа
Фотохроника 16 августа
Ушла из жизни Арета Франклин10 фото
16 августа
Ушла из жизни Арета Франклин
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваИз-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверкуЭкономикаМинкомсвязи собралось ужесточить требования к сим-картам по "закону Яровой"ЭкономикаПроизводители колбасы попросили правительство помочь повысить ценыВ миреСМИ узнали о возможности переговоров Путина и Эрдогана в ТегеранеВ миреКНДР потребовала от США подписать мирный договорСпорт"Зенит" провел 8 голов в ворота минского "Динамо" и вышел в раунд плей-офф

Ударивший соратника Навального железной трубой получил 11 месяцев исправительных работ

ЦБ немного понизил прогноз профицита ликвидности банков на конец 2018 года

ЦБ отметил, что россияне стали реже нести деньги на депозиты в банк

НПФ группы банка "Открытие" завершили объединение на базе НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант"

Умер лауреат "Русского Букера" Владимир Шаров

В Баку опровергли информацию об операции азербайджанских военных в Карабахе

Около 10 тысяч москвичей переселят по программе реновации в этом году

Москва направила США ноту протеста из-за ситуации вокруг российских диппредставительств

ISU обнулил все рекорды в фигурном катании

ISU обнулил все рекорды в фигурном катанииС сезона-2018/19 вводится новая оценочная шкала; в архив ушли высшие достижения, установленные несколькими россиянами Подробнее

На Украине не исключили безостановочный транзит поездов российского направления

Главу МВД Италии раскритиковали за праздничный ужин в день обрушения моста в Генуе

Заседание комитета ОПЕК+ перенесли из-за Курбан-байрама

Художник-концептуалист Илья Кабаков передаст "Третьяковке" три картины и мастерскую

Ученые в Севастополе вывели микробы, превращающие взрывчатку в удобрения

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru