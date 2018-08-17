Умер лауреат "Русского Букера" Владимир Шаров

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российский писатель Владимир Шаров, получивший в 2014 году премию "Русский Букер", скончался в пятницу на 67-м году жизни, сообщает Институт перевода.

На сайте "Год литературы" отмечается, что писатель последние полтора года писатель боролся с серьезным заболеванием. Несколько недель назад была издана его последняя книга - роман "Царство Агамемнона".

Будущий писатель родился 7 апреля 1952 года в Москве. Его литературный дебют как поэта состоялся в 1979 году в журнале "Новый мир", а первый роман "След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах" был напечатан в 1991 году в журнале "Урал".

Шаров также известен по таким произведениям, как роман "Репетиции", "Старая девочка", "Будьте как дети" и "Возвращение в Египет", за который в 2014 году он был удостоен премии "Русский Букер".