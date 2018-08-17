Что произошло за день: пятница, 17 августа

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В правительстве не одобрили идею изымать сверхдоходы бизнеса через налоги.

- Путин предложил кандидатов на должности глав Дагестана и Ингушетии. В парламенты республик внесены на рассмотрение, в частности, кандидатуры руководителей регионов Владимира Васильева и Юнус-Бека Евкурова.

- Столичные следователи начали проверку после обнаружения в здании закрывшегося УФМС в Черемушках личных документов, в том числе паспортов. Фотографии кип документов с личными данными накануне были распространены блогерами.

- Российский писатель Владимир Шаров, получивший в 2014 году премию "Русский Букер", скончался на 67-м году жизни.

- В России предложили создать электронную карту избирателя по аналогии с FAN ID. По словам председателя штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, карта даст возможность избирателям проголосовать, где бы они ни находились.

- Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о том, что все мировые рекорды в фигурном катании, установленные к настоящему моменту, обнуляются.

- В австрийских СМИ обсуждается тема завтрашней поездки Владимира Путина на свадьбу главы МИД страны Карин Кнайссль. Таблоиды утверждают, что российский президент собирается привезти с собой казачий ансамбль.

- Считавшийся погибшим на пожаре житель Кузбасса пришел на девятый день после похорон живым и невредимым на свои поминки.