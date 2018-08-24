"Днюха": самый пьющий день

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Антон (Эльдар Калимулин) уже год встречается с Мариной (Алина Титова), и, как констатируют его друзья, страдает тяжелой формой болезни "подкаблук": даже на день рождения своего лучшего друга Кирилла (Никита Санаев) отпрашивается еле-еле – с обещанием на утро быть с подругой. Но на следующий день Антон обнаруживает себя запертым в незнакомой квартире – о прошедшем накануне он ничего не помнит, из квартиры выйти не может, и все, что у него есть - ноутбук, открыв который он пытается восстановить события прошлой ночи.

Роман Каримов, в 2010 году снявший дебютную комедию "Неадекватные люди", хорошо встреченную критиками, с тех пор держался заявленной в ее названии темы – правда, его чудаковатые герои со временем становились все более типическими, едва ли не карикатурными. В "Днюхе" персонажи – скорее схемы: глуповатая избалованная блондинка, простой парень, о котором на самом деле сложно что-то сказать, его родители из народа, друзья, практически неотличимые друг от друга, которые любят выпить и поржать.

"Днюха" - фильм не только Каримова, а в той же степени Тимура Бекмамбетова, спродюсировавшего эту ленту. Она продолжает ряд созданных при его участии десктоп-фильмов: в нем уже были ужастик, боевик и триллер - теперь появилась и романтическая (примерно) комедия. Другое дело, что если в "Убрать из друзей" или отличном "Профайле" использование экранов, соцсетей и мессенджеров было обоснованным, в "Днюхе" этот прием притянут за уши. Да, главный герой заперт дома и узнает о происходящем в мире с помощью компьютер (диагноз, который можно поставить всем нам), а соцсети заполонили мир - но многое по-прежнему происходит вне их, в том числе и в жизни героев.

В "Днюхе" многое радует: то, что действие происходит не в столицах, а в Самаре (которая, впрочем, в кадр почти не попадает), новые, свежие лица, несколько отличных шуток - правда, они скорее исключение. В целом об уровне юмора можно все понять уже по названию: нарисовать член на лице уснувшей девушки, выкинуть мобильный в пруд, напиться и переодеться в женскую одежду. В "Днюхе" есть все из списка, распишитесь. Комедия положений, мастером которой является Каримов, часто не работает из-за схематичности берсонажей, а некоторые фразы, которыми авторы хотят показать, что их фильм - отражение настоящей жизни в России сейчас, настолько очевидно глупые, что вызывают отторжение. В общем, планировалась классная "Днюха" - а вышло ну такое.