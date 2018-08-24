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Культура

Кинотеатр "Иллюзион" первым в России будет работать круглосуточно

После ремонта кинотеатр на Котельнической набережной в Москве обрел вывеску по образцу 1966 года

Кинотеатр "Иллюзион" первым в России будет работать круглосуточно
Зрительный зал после ремонта в кинотеатре "Иллюзион"
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Кинотеатр "Иллюзион" на Котельнической набережной первым в России начнет работать в круглосуточном режиме.

"Это особый кинотеатр, он создавался более полувека назад, чтобы показывать лучшие фильмы из коллекции Госфильмофонда. Это место, где можно посмотреть уникальные, картины, это шедевры мирового кинематографа", - сказал министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам в пятницу на открытии кинотеатра после реставрации, которая длилась два месяца.

"Кинотеатр заработает в новом режиме - скоро будет открыто два кинозала. Это будет единственный в России круглосуточный кинотеатр. Мы сейчас отрабатываем (технические - ИФ) вопросы", - сообщил он.

Для зрителей "Иллюзион" откроется 25 августа в рамках всероссийской акции "Ночь кино".

15 июня 2018 года "Иллюзион" был закрыт на косметический ремонт. В результате проведенных работ была изменена основная палитра цветов в интерьере кинотеатра. Стены в главном фойе были перекрашены в светло-серый цвет, а каменные напольные плиты заменены на более прочный материал - натуральный черный гранит. Исторически-охранные части интерьера изменениям не подвергались.

"Важным моментом стало возвращение оригинальной входной группы кинотеатра - была убрана сетчатая надстройка, в результате чего открылась историческая арка на фасаде высотки. Также на "Иллюзионе" была воссоздана вывеска, сделанная по подобию той, что была установлена на момент открытия кинотеатра в 1966 году", - сказали журналистам в пресс-службе Госфильмофонда (ГФФ).

Изменениям подвергся и кинозал кинотеатра - был заменен ковролин, проведена химчистка кресел, заменены панели шумоизоляции.

Отмечается, что в репертуаре кинотеатра вновь появятся архивные фильмы, редкие и уникальные кинонаходки из коллекции Госфильмофонда, современное авторское кино, ленты на языке оригинала, которые будут дополнены встречами с режиссерами и кинолекторием. Большой акцент будет сделан на показах с пленки 35 мм, хранящейся в архивах ГФФ.

"Иллюзион" находится в одной из знаменитых сталинских высоток на Котельнической набережной.

Зал кинотеатра рассчитан на 217 мест, оснащен современным театральным светом и оборудованием для демонстрации 35 mm-фильмов, видео по технологии 3D, цифровых видеодисков blu-ray, DCP и системой звуковоспроизведения по технологии Dolby Surround EX.

Кинотеатр был открыт 18 марта 1966 года на месте бывшего кинотеатра "Знамя" специально для демонстрации фильмов Госфильмофонда. Фильмом-премьерой стал "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна, вторым - "Огни большого города" с Чарли Чаплином.

За историю кинотеатра здесь выступали Акира Куросава, Сидни Поллак, Джузеппе де Сантис, Жанна Моро, Джульетта Мазина, Хуан Антонио Бардем, Радж Капур и многие другие.

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