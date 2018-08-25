Культура

Российский национальный оркестр отправится на гастроли в Европу

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Перед открытием нового сезона в Москве Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева отправится в европейский гастрольный тур. В маршрутном листе коллектива - Польша, Дания, Германия, сообщили "Интерфаксу" в администрации оркестра.

Три концерта оркестр даст в Варшаве в рамках фестиваля "Шопен и его Европа", где РНО и Михаил Плетнев - частые гости. 26 августа будет представлена монопрограмма, посвященная творчеству Мечислава Карловича, в ней прозвучат Серенада до мажор для струнного оркестра, Концерт для скрипки с оркестром ля мажор (солистка - Анна Мария Сташкевич), а также две симфонические поэмы - "Станислав и Анна Осьвецимы" и "Грустная повесть (Прелюдии к вечности)".

27 августа в программе - "Скерцо в русском стиле" Стравинского, Ноктюрн ля-бемоль мажор, op.32 no.2 Шопена (в оркестровке Игоря Стравинского), Польская фантазия для фортепиано с оркестром Падеревского, солировать в которой будет Дмитрий Шишкин, и Девятая симфония Шостаковича.

28 августа партнером РНО станет Рено Капюсон, в его исполнении прозвучит Концерт для скрипки с оркестром ре минор Шумана, также в этот вечер слушателям предстоит услышать увертюру к опере Россини "Вильгельм Телль" и Пятнадцатую симфонию Шостаковича. Эта же программа будет представлена 1 сентября на Бетховенском фестивале в Бонне.

30 августа оркестр ждут в Копенгагене, в Концертном зале Тиволи. В программе вечера - Россини, Шостакович и Первый скрипичный концерт Макса Бруха, солировать в котором будет Вадим Репин.

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Теги: Российский национальный оркестр, Михаил Плетнев

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