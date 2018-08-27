Азию Ардженто выгнали из итальянского "X-фактора" после сообщения о домогательствах

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Актрису Азию Ардженто исключили из числа судей итальянского "X-фактора" из-за выдвинутых против нее обвинений в домогательствах, пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что зрители увидят Ардженто в семи эпизодах нового сезона, которые уже были сняты, в том числе в заключительной серии, когда судьи выгонят нескольких претендентов на победу.

По сообщению итальянских СМИ, Ардженто уволили на выходных. Имя нового судьи будет названо в начале сентября.

Ранее стало известно, что Ардженто, которая является активной участницей движения #MeToo против сексуальных домогательств, несколько месяцев назад заплатила ​молодому актеру, обвинившем ее в совращении, $380 тысяч. The NYT отмечала, что соглашение о выплате было заключено вскоре после того, как в октябре прошлого года Ардженто обвинила продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании.