ВС РФ отказал Собчак в рассмотрении надзорной жалобы на регистрацию Путина кандидатом

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд России не стал рассматривать надзорную жалобу кандидата в президенты Ксении Собчак на решение о признании законными действий Центральной избирательной комиссии, зарегистрировавшей Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.

"Заявителю отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

12 марта адвокат Собчак Илья Новиков подал в президиум Верховного суда надзорную жалобу на решение по иску Собчак о признании незаконной регистрации Путина на выборах президента.

По словам адвоката, одним из поводов для подачи надзорной жалобы является нарушение, выразившееся в непризнании судом первой инстанции Путина заинтересованным лицом по иску, в результате удовлетворения которого он мог выбыть из гонки. Также, по его словам, после выборов Собчак обратится в Конституционный суд России из-за нарушения ЦИК ч. 3 ст. 81 Конституции (Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд).

16 февраля первая инстанция Верховного суда России признала законной регистрацию Путина в качестве кандидата на выборах главы государства, отклонив тем самым жалобу кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. 26 февраля это решение вступило в законную силу.