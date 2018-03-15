Националисты пообещали сорвать голосование в генконсульстве РФ в Харькове

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В воскресенье, день голосования на выборах президента России, активисты "ВО "Свобода", "Правого сектора" (запрещен в РФ - ИФ), Нацкорпуса и других организаций правого толка намерены провести акцию возле генконсульства Российской Федерации в Харькове.

"На Украине агрессор не должен получить ни одного голоса на выборах президента Московии. Мы придем и проконтролируем, чтобы в этот день никто не попал в дипломатические учреждения (Российской Федерации - ИФ)... Избирателей будет ждать заблокированное здание и "коридор позора", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь Харьковской областной организации "ВО "Свобода" Кирилл Лукашов.

Он отказался сообщить подробности, отметив лишь, что речь идет о "мирной акции в рамках действующего законодательства".

По словам Лукашова, акция будет длиться 12 часов (с 8:00 до 20:00) и численность ее участников в течении дня будет меняться.

"Поскольку пикет очень длительный, а погодные условия не очень благоприятные, то постоянно под консульством будет находится несколько десятков человек. А в начале и в завершение - несколько сотен", - сказал Лукшов.