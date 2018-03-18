КОИБ не распознал бюллетени в одном из городов Алтайского края

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Рубцовске Алтайского края в оперативном режиме пришлось перераспределять избирательные бюллетени, которые не смог распознать комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщил на пресс-конференции в воскресенье руководитель информационного центра регионального избиркома Юрий Сидоров.

"Ситуация произошла накануне во время тестирования работы КОИБов. В Рубцовске аппарат отказался принимать бюллетени из-за одной цифры, которую он не смог распознать, так как она была напечатана иначе. Чтобы исключить возможность повторения ситуации, мы поменяли печать, а также перераспределили бюллетени с других участков. Работа была возобновлена", - сказал Сидоров.

Также он сообщил, что при открытии одного из избирательных участков в регионе в воскресенье было выявлено, что на одном из КОИБов было установлено некорректное время. В связи с необходимостью технической коррекции работа КОИБа была задержана на 20 минут.

"Все это время голосование избирателей осуществлялось в избирательную урну. Затем она была опечатана, а бюллетени были отправлены в КОИБ после возобновления его работы", - подчеркнул руководитель центра.