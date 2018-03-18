Экс-губернатор Хорошавин проголосовал в СИЗО Южно-Сахалинска

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В следственном изоляторе Южно-Сахалинска экс-губернатор региона Александр Хорошавин и его бывшие подчиненные Сергей Карепкин и Андрей Икрамов, осужденные за взятки, одними из первых проголосовали на выборах президента РФ, сообщил уполномоченный по правам человека в Сахалинской области Сергей Седов.

Всего же за четыре часа в регионе успело проголосовать 29,03% избирателей, на участки пришло более 107 тысяч человек, сообщила председатель облизбиркома Виктория Черкасова. "Явка значительно выше, чем на выборах в 2012 году, что нас очень радует. На многих участках образовались даже очереди желающих проголосовать", - отметила она.

По ее информации, самая высокая явка избирателей традиционно пришлась на курильские районы. Так, в Южно-Курильском районе проголосовали 49,72% (в 2012 году - 37,27%) избирателей, в Курильском районе - 46,41% (в 2012 - почти 31%). Высокие показатели явки отмечены в Ногликском районе - 43,11%, Томаринском районе - 39,84%, Анивском районе - 34,51%, Макаровском районе - 32,79%. В Южно-Сахалинске свой выбор сделали 27,03% избирателей против 18% в 2012 году. Самая низкая явка избирателей пока регистрируется в Углегорском районе - 21,75%.

Председатель общественной палаты региона Владимир Иконников сообщил на пресс-конференции, что на всех участках работает 400 наблюдателей. Все участки "закрыты" наблюдателями и от общественной палаты, чтобы выборы прошли честно, правильно и открыто", - заявил он.

Общественная палата также отслеживает ход голосования в режиме онлайн через системы видеонаблюдения. "Избиратели идут с хорошим настроением. Они уже знают, за кого хотят голосовать, и они хотят сделать свой выбор", - отметил Иконников.

В облизбиркоме отметили, что грубых нарушений в ходе голосования не выявлено, жалобы не поступали.