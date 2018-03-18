В РФ открылись свыше 97 тысяч избирательных участков и 401 за рубежом

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Голосование на выборах президента России проходит на всех избирательных участках страны и за рубежом, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в воскресенье.

"В настоящее время работают все избирательные участки на территории нашей страны. Избирательные участки на Чукотке и Камчатке уже через час закроются для подсчета голосов. Последний участок закроется на территории Калининградской области в 21:00 по московскому времени", - сказала она журналистам.

Памфилова отметила, что в голосовании задействовано свыше 97 тыс. избирательных участков. "Около 48 тыс городских и более 48 тыс. сельских. Также было создано порядка 2,3 тыс. избирательных участков для голосования отдельных категорий избирателей", - заявила глава ЦИК.

По ее словам, 401 участок открыт за пределами РФ на территории 145 стран, 7 из них - в городе Байконур. Кроме того 42 участка открыто на вокзалах в 29 субъектах РФ, а 30 - в аэропортах в 23 субъектах страны.

По данным ЦИК, в стране зарегистрировано 107 млн 200 тыс. избирателей и начало работы участковых избирательных комиссий за 30 дней до выборов позволило откорректировать их списки.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.