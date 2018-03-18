Житель Адыгеи приехал на коне на избирательный участок

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Житель аула Егерухай Кошехабльского района Адыгеи Хамид Хаконов проголосовал одним из первых в республике, приехав на избирательный участок на коне и в национальном костюме, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

"Он прибыл на свой избирательный участок в национальной одежде - в черкеске и верхом на коне", - уточнили в пресс-службе.

Хаконов считает, что принять участие в голосование - это долг каждого гражданина России. "Я голосую за свое будущее, за будущее своего народа, своих детей, за будущее своей страны", - цитирует пресс-служба его слова.

В Адыгее на избирательных участках были организованы концерты, выставки, мастер-классы. Кроме того, в республиканском центре - Майкопе - проезд на троллейбусах на время голосования стал бесплатным.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.