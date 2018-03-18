Борис Титов серьезных нарушений на выборах пока не зафиксировал

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Штаб кандидата в президенты России Бориса Титова на данный момент не отмечает серьезных нарушений на выборах.

"Если юристы считают, что есть серьезные нарушения, то подаем официальную жалобу. Пока, правда, были подозрения, намеки, но до официальных жалоб дело не дошло", - сообщил Титов, слова которого приводят в его пресс-службе.

Он добавил, что от "Партии Роста" на выборах работают 1,5 тысячи членов избирательных комиссий, а также более 8 тысяч наблюдателей. "Используем новые технологии. Московский штаб сейчас мониторит соцсети на предмет сообщений о возможных нарушениях. И, если видим нарушение, то напрямую выходим на избирательную комиссию соответствующего участка, сообщаем им об этом и можем сразу просмотреть ход событий в телекамерах, в официальной телесъемке", - сказал кандидат.

Титов отметил, что по всей стране фиксируется более высокая явка избирателей, чем на прошлых выборах.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.