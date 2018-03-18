Собчак проголосовала на выборах президента России в Москве

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак считает нынешние выборы более прозрачными, чем выборы 2012 года.

"На момент часа дня эти выборы пока прозрачнее, чем предыдущие", - сказала она журналистам на избирательном участке №158 в Москве, где она проголосовала.

Кандидат в президенты отметила, что ее штаб зафиксировал несколько сообщений о нарушениях. "Но вы должны понимать, что то, что вы видите сейчас в Интернете, длинные списки, это не подтвержденные нарушения, мы никак не можем проверить, фейк это или не фейк", - добавила Собчак.

"На сегодняшний момент нарушений немного, - сказала кандидат в президенты РФ. - Мы видим повышенную явку, но мы не можем сказать, это на самом деле так из-за обширной агитации, которая была, или были какие-то махинации".

По ее словам, сообщения о нарушениях, в частности, поступили из следственного изолятора "Матросская тишина", куда она в настоящий момент направляется.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.