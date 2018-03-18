ЦИК сообщил о наблюдателях из 20 стран в Крыму

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Международные наблюдатели из 20 стран, в числе которых США, Великобритания и Украина, следят за ходом голосования на выборах президента РФ в Крыму, заявил председатель крымского избиркома Михаил Малышев в воскресенье.

"Международные наблюдатели прибыли в Крым из 20 стран, среди которых: Австрия, Афганистан, Великобритания, Венесуэла, Германия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Ливан, Малайзия, Пакистан, Сербия, США, Украина, Финляндия, Франция и Швеция", - сказал Малышев журналистам.

Он отметил, что всего в Крыму находятся 43 международных наблюдателя.

Выборах президента Российской Федерации впервые проводятся в Крыму, который вошел в состав страны четыре года назад.